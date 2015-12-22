Геофизики усомнились в наличии потоков жидкой воды на Марсе

Об этом заявили геофизики из Франции и США. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature Geoscience, передает Lenta.ru.

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К своим выводам ученые пришли, исследовав строение оврагов и каналов, которые возникали в приэкваториальных районах Марса, где NASA обнаружило сезонные следы потоков соленой воды. Геофизики показали, что овраги могут образовываться без участия жидкой воды.

По их мнению, при сильном понижении температуры на глубинах в несколько десятков сантиметров в недрах марсианского грунта возникает тонкий слой сухого льда (диоксида углерода в твердом состоянии). Этот лед и выступает основой для скольжения по нему частиц грунта.

Свое предположение ученые проверили компьютерным моделированием, описывающим сезонные изменения на Марсе, в частности образование в его недрах слоя сухого льда. Ученые отмечают работоспособность модели, но признают, что она не в состоянии объяснить все сезонные особенности Красной планеты.

NASA на специально организованной конференции, состоявшейся 28 сентября 2015 года, объявило о раскрытии главной тайны Марса: на планете найдены реки - сезонно появляющиеся потоки соленой жидкой воды. Эти образования возникают в теплое время года и исчезают - в холодное.

К своим выводам планетологи пришли, проанализировав высококачественные снимки, полученные научным инструментом High Resolution Imaging Science Experiment орбитального марсианского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.