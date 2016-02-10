NASA показало интерьеры корабля для полета к астероидам

На странице Космического центра имени Линдона Джонсона в соцсети представлено новое панорамное видео модуля, где имитируются условия 715-дневного полета к околоземному астероиду, пишет Lenta.ru. Ролик помогает понять, в какой тесноте ютятся космонавты, «летящие» в компании растений и солоноводных креветок.

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Сотрудники NASA пытаются сделать пребывание в трехэтажном модуле максимально реалистичным: например, при коммуникации с командным центром всегда имитируется задержка сигнала протяженностью до 10 минут.

Это уже второе панорамное видео, которое NASA выложило на платформе Facebook. В начале февраля агентство представило панораму Марса, созданную из серии кадров, которые снял марсоход Curiosity.