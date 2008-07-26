Кабмин утвердил Госпрограмму развития эталонной базы

Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу развития эталонной базы на 2009-2010 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, программа направлена на создание современной эталонной базы, обеспечение единства всех видов измерений в государстве и удовлетворение потребностей потребителей метрологических услуг.

В частности, программой предусмотрено создать 21 и усовершенствовать 20 государственных первичных эталонов, а также создать 14 и усовершенствовать 5 вторичных эталонов, повысить точность воссоздания единиц времени и частоты, разработать современную эффективную систему передачи шкалы времени и эталонных частот потребителям, в том числе каналам телевидения, создать 120 типов государственных стандартных образцов, обеспечить функционирование Государственной службы единого времени и эталонных частот и Государственной службы стандартных справочных данных о постоянных и свойствах веществ и материалов.