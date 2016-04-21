Хакеры научились воровать личные данные пользователей Apple, создавая липовые страницы техподдержки

08:41, 21 апреля 2016
Наука и IT
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В последнее время пользователи Apple массово начали получать сообщения о псевдоблокировке личных аккаунтов. Причиной этому явлению стали хакеры, которые научились воровать пароли от Apple ID с помощью SMS, сообщает Independent.

REUTERS

Как отмечает издание, в сообщении, которое маскируется под техподдержку Apple, предлагается перейти по ссылке. После перехода на сайт, который выглядит как официальная страница компании, пользователей просят ввести свой логин и пароль, передает  Lenta.ru.

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После этого всплывает сообщение о том, что аккаунт якобы заблокирован в целях безопасности. Для разблокировки хакеры требуют ввода персональной информации и номера банковской карты.

После серии хакерских взломов на странице технической поддержки Apple появилось сообщение, в котором пользователям рекомендуют крайне внимательно относиться к передаче данных кредитной карты, паролей учетных записей, или любой другой личной информации третьим лицам. Компания советует проверять все входящие SMS на предмет их подлинности.

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