Новый Saab 9-5 получит черты Aero X (фото)

Saab 9-5 нового поколения, который сменит в следующем году предыдущую модель, унаследует многие черты от концепта Aero X, ставшего звездой мартовского автосалона в Женеве. Глубоко утопленные головные фары, массивная решетка, огромные воздухозаборники формируют агрессивный облик передней части кузова. Летящие линии обводов дополняются завышенной линией окон и традиционной для Saab задней стойкой в форме хоккейной клюшки. Сзади от Aero X у нового 9-5 появились узкие задние фонари, сочетающиеся с мощным черным бампером спортивного стиля. В серийной модели также останутся легкосплавные диски со спицами в форме лопастей винта – как и в концепт-каре, это напоминание об авиационных достижениях Saab.

Новый Saab 9-5 будет построен на платформе Epsilon 2, что сделает его несколько больше предыдущего поколения; особенности этого шасси позволят выпускать машины и с передним, и с полным приводом. Премьера новинки состоится в начале 2007 года на одном из крупнейших автосалонов. Как ожидается, новый 9-5 будет стоить около 42 000 долларов.

Autonews.ru