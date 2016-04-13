Ученые объяснили, когда объединились древние суперконтиненты

Исследование авторов опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем сообщается на сайте Вайомингского университета (США), передает Лента.ру.

«В этом новом исследовании мы заключаем, что север Лаврентии (Северная Америка) и юг Сибири были объединены в периоды примерно с 1,2-1,9 миллиарда лет до 700 миллионов лет назад», — сказал соавтор работы Кевин Чемберлен из Вайомингского университета.

«Геологи, как детективы. Похоже, что мы пришли на место преступления после происшествия и собрали его куски воедино», — сказал Чемберлен. Он отметил, что в исследовании ученые обнаружили на различных ранее примыкавших друг к другу территориях современных континентов образцы одних и тех же пород.

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Расположение последних, их строение и химический состав указывали на общее происхождение. Это означает, что ранее они были единым целым, в частности, входили в состав объединенного суперконтинента. Сравнение возраста пород проводилось при помощи уран-свинцового метода.

Всего в ходе работы ученые обнаружили около 250 дайек, сравнения пород из которых оказалось достаточным для построения необходимой базы континентальных образцов возрастами 2700-500 миллионов лет. Ученые также работают над более молодыми образцами (100-400 миллионов лет). Исследование специалистов может быть полезным для прогнозирования экономической целесообразности будущей разведки нефти и газа.

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