Российская ракета-носитель вывела на орбиту немецкий спутник-шпион

Россия завершила выполнение контракта по выводу в космос пяти спутников германской системы радиолокационной разведки SAR-Lupe. Как сообщил начальник Службы информации и общественных связей Космических войск РФ подполковник Алексей Золотухин, «стартовавшая сегодня с космодрома Плесецк российская ракета-носитель «Космос-3М» успешно вывела на целевую орбиту германский разведывательный спутник SAR-Lupe-5».

Как напомнили в Службе информации КВ РФ, «проведенный запуск - завершающий по выполнению контракта, подписанного в 2003 году ФГУП «Рособоронэкспорт», ПО «Полет» и германской компанией OHB System AG, согласно которому предполагалось выведение пяти спутников германской системы радиолокационной разведки SAR-Lupe с помощью российских ракет- носителей «Космос-3М». Первый пуск произведен с Плесецка 19 декабря 2006 года, второй - 2 июля 2007 года, третий - 1 ноября 2007 года, четвертый - 27 марта 2008 года. Все они были успешными.

Газета.ру