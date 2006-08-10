Subaru выпускает ограниченную партию Legacy STi (фото)

Компания Subaru объявила о выпуске ограниченной серии автомобилей Subaru Legacy с кузовом седан и универсал, которые будут подготовлены специалистами спортивного подразделения марки - Subaru Technica International (STi). Машины будут продаваться только на японском рынке, а всего планируется произвести ровно 600 таких автомобилей.

Мотор на Subaru Legacy STi оставят без изменений - это двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 280 лошадиных сил. Зато в подвеске автомобиля появятся амортизаторы Bilstein и новые пружины. Кроме того, новинка будет оснащаться фирменными 18-дюймовыми колесами STi, а также мощными тормозами Brembo.

Внешне эксклюзивную версию Legacy легко узнать по новому переднему и заднему бамперу, а также новой выпускной системе. В салоне автомобиля появятся новые сиденья, отделанные кожей и алькантарой, а также модернизированная приборная панель и другие аксессуары.

Новинку планируется выпускать в версиях как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость Legacy STi в Японии составит всего 34 тысячи 700 долларов США.

Лента.ру