На Плутоне обнаружили облака

Станция New Horizons сделала снимки облаков в атмосфере Плутона. Первые изображения обычного для Земли явления были приняты NASA 13 сентября 2015 года - тогда же, когда агентство сообщило о дымке в атмосфере карликовой планеты, сообщае Lenta.ru со ссылкой на издание New Scientist.

Возможное обнаружение облаков (с соответствующими фотографиями) ученые миссии New Horizons обсуждали в переписке по электронной почте. Обнародовать данные специалисты планируют в журнале Science. Облака могут состоять из азота, метана, ацетилена, этилена и этана.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons 14 июля оказалась на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. В 2019 году она достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 миллиарда километров от планеты в поясе Койпера.

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Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы, строении поверхности и взаимодействии с Хароном.