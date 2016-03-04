Британские ученые заявили о прорыве в лечении рака

Хотя новая терапия еще не была опробована клинически, и метод лечения на практике может оказаться очень дорогим, исследователи называют открытие одним из самых перспективных в области борьбы с раком за последнее время, передает Би-би-си.

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Суть новой терапии - в исследовании каждой индивидуальной опухоли и идентификации тех ее частей, на которые можно "нацелить" иммунную систему организма.

Попытки это сделать предпринимались и раньше, однако до сих пор ученым не удавалось идентифицировать в разнообразной генетический структуре рака "слабые" участки. Сейчас они, возможно, найдены.

Как говорят врачи, новая терапия доводит идею индивидуальноголечения до совершенства.

"Для каждого пациента по сути будет разрабатываться уникальный метод лечения", - заявил профессор Чарльз Суонтон из института рака Университетского колледжа.