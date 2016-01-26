Астронавт NASA опубликовал снимки ночной Италии

В подписи к фотографии Скотт Келли написал "Италия и Альпы прошлой ночью были завораживающими", передает ZN.UA. Астронавт также опубликовал фотографию ночной Земли. В комментарии к фотографии он написал "День 304. Это 4864 облета вокруг Земли".

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Скотт Келли и его напарник российский космонавт Михаил Корниенко находятся на борту МКС с годичной миссией. Их возвращение домой намечено на 3 марта 2016 года, они проведут в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным космическим полетам.

Ранее Скотт Келли опубликовал снимок Юго-Восточной Азии, сделанный с борта МКС.

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