NASA показало снимок айсбергов Плутона

В диаметре айсберги могут достигать нескольких километров, а станция видит их как небольшие возвышения на плато Спутник - крупнейшей равнине Плутона, сообщает Lenta.ru. Химический состав айсбергов и равнин планетологи объясняют тем, что водяной лед менее плотный, чем азотный. Возвышенности, по мнению ученых, представляют собой ледяные осколки скалистых гор Плутона.

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Часть айсбергов собралась в группы, занимающие в поперечнике территорию диаметром около 20 км. Другие айсберги дрейфуют по каналам, которые разделяют крупные ледяные плиты карликовой планеты. Наибольшее скопление айсбергов обнаружено на территории, получившей название Челленджер (в честь взорвавшегося корабля программы Space Shuttle), размеры которой составляют 60 на 35 км.

Наблюдаемое явление, по мнению ученых, говорит о геологической активности Плутона. Снимок айсбергов получен при помощи научного инструмента MVIC станции New Horizons за 12 минут до ее минимального сближения с карликовой планетой.

Автоматическая межпланетная станция New Horizons 14 июля 2015 года оказалась на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 млрд км от планеты в поясе Койпера.

Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы, строении поверхности и взаимодействии с Хароном.