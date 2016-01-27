Британский математик научно доказал обреченность заговоров планетарного масштаба

Согласно его уравнению, любое крупномасштабное «сокрытие правды» обречено на разоблачение в течение нескольких лет. Свои расчеты ученый представил в журнале PLoS One.

В уравнении Дэвида Граймса (David Grimes) учитываются три фактора: число заговорщиков, время, прошедшее с момента сокрытия правды, и вероятность раскрытия заговора, передает Lenta.ru.

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Начал математик с распределения Пуассона — стандартного статистического инструмента по измерению вероятности событий за промежуток времени. Однако Граймсу не хватало точных средств для оценки шансов на провал заговора. Поэтому он взял цифры из жизни, рассмотрев реальные случаи разоблачения засекреченной информации без участия ведущих расследования лиц со стороны.

Граймс применил свое уравнение к четырем знаменитым теориям заговора: о фиктивности высадки человека на Луну, фальсификации данных по глобальному потеплению, влиянии прививок на развитие аутизма и сокрытии фармацевтическими компаниями действенного лекарства от рака.

Средние шансы на провал заговора Граймс оценил в четыре на миллион. Однако со временем и ростом числа знающих о заговоре эта вероятность неуклонно вырастает. Например, если проект имитации полета на Луну стартовал в 1965 году, а в нем участвовало примерно 410 тысяч сотрудников НАСА, то о фальсификации узнали бы спустя три года и семь месяцев. Скрывать лекарство от рака удалось бы лишь три года и три месяца.

Уравнение Граймса наглядно демонстрирует, что заговоры планетарного масштаба обречены на быстрое разоблачение — для их реализации требуется слишком много людей.

Как сообщал УНИАН, ученый нашел на поверхности Луны ударный кратер от падения ускорителя ракеты «Сатурн-5», которая принесла на Луну американских астронавтов в ходе миссии «Аполлон-16» в 1972 году.