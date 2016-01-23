В США успешно приземлилась многоразовая ракета New Shepard (видео)

В Техасе американская компания Blue Origin провела повторную успешную вертикальную посадку многоразового космического корабля. Об этом пишет "РБК", ссылаясь на пресс-службу компании.

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"New Shepard достиг высоты 101,7 км, после чего капсула и двигатель мягко возвратились на землю для восстановления и повторного использования", — сказано в сообщении.

Впервые компания успешно запустила и посадила ту же ракету в ноябре 2015 года. Тогда корабль поднялся на высоту 100,5 км и после отделения капсулы вернулся на Землю.

Blue Origin также сообщила о планах начать в 2016 году полноценные испытания нового двигателя BE-4 и продолжить запуски и посадки ракеты New Shepard.

Как сообщалось, 22 декабря компания SpaceX Илона Маска впервые успешно посадила нижнюю многоразовую ступень ракеты Falcon 9, чтобы сохранить ее для повторного использования.