Многоразовая ступень Falcon-9 впервые в истории успешно вернулась на Землю

Трансляция запуска, ставшего первым после аварии в июне 2015 года, велась на сайте компании, передает Lenta.ru. Запуск состоялся 21 декабря в 20:29 по местному времени (04:29 по Киеву сегодня). В расчетное время многоразовая первая ступень отделилась от ракеты-носителя и впервые в истории успешно вернулась на Землю. Планировалось, что она приземлится на базе ВВС США на мысе Канаверал в 10 километрах от места старта.

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Позднее в SpaceX сообщили, что все 11 спутников успешно выведены на орбиту.

28 июня ракета Falcon-9 с грузовиком Dragon компании SpaceX, стартовавшая к Международной космической станции, взорвалась на третьей минуте после взлета. Корабль должен был доставить на станцию около двух тонн грузов, в частности продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов. Предполагается, что причиной авари истала неисправность первой ступени.

Так посадка выглядела с вертолета:

15 апреля многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon-9, стартовавшей с космическим грузовиком Dragon с космодрома на мысе Канаверал, совершила неудачную посадку на платформу в Атлантическом океане, опрокинувшись из-за избыточной боковой скорости.

Так с самой платформы: