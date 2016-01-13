Продажи персональных компьютеров упали до исторического минимума - WSJ

По данным отраслевой аналитической компании International Data Corp, причиной обвала на рынке ПК стали замедление китайской экономики, укрепление доллара, что привело к подорожанию компьютеров в Европе, и увеличение количества смартфонов и других мобильных устройств, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Аналитик IDC Джей Чоу сказал изданию, что всего в 2015 году производители ПК отгрузили 276,2 млн единиц продукции. Он ожидал, что поставки по итогам года снизятся на 10,3%, но они упали даже на 10,4%. В минувшем году, по его словам, впервые с 2008 года объемы поставок оказались ниже 300 млн единиц. Чоу добавил, что в 2008 году поставки на рынок составили 299,6 млн ПК, а в 2007 году — 270,5 млн.

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Аналитическое агентство Gartner оценило поставки ПК за 2015 год в 288,7 млн единиц, что, по его данным, на 8% меньше чем в прошлом году. Методика подсчета агентства учитывает в отличие от IDC поставки планшетных компьютеров, отмечает WSJ.

Обе компании пришли к выводу, что в четвертом квартале 2015 года снизились поставки от трех ведущих производителей ПК. При этом Lenovo поставила 15,4 млн единиц, HP — 14,3 млн, а Dell — 10,2 млн. Максимальное сокращение поставок, по данным IDC, отмечено у HP — 10,1% в годовом исчислении. У Dell снижение составило 5,7%, у Lenovo — 4,5%.

По оценке IDC, Asustek, занимающая четвертое место по объемам поставок, увеличила их в четвертом квартале на 0,8%. Поставки Apple за тот же период выросли на 2,8%.

Продолжающийся спад сильнее всего отразился на небольших компаниях, занимающих примерно 29% рынка ПК, отмечает WSJ. В результате поставки от производителей, не входящих в первую пятерку, обвалились в четвертом квартале на 21,9%.