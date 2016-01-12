В Британии намерены разрешить выращивание человеческих органов в телах животных

С этой целью научный комитет по животным на текущей неделе запланировал публикацию первого руководства по использованию химер (животных с отдельными человеческими органами - Ред.), передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что комитет намерен показать перспективность и безопасность использования выращенных в теле других животных человеческих органов. По мнению ученых, это позволит решить проблему нехватки донорских органов.

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Для выращивания человеческих органов наиболее перспективными животными считаются свиньи и овцы. Ученые отмечают, что новые органы не будут подвергаться отчуждению, поскольку для их выращивания будут использоваться стволовые клетки нуждающегося в пересадке человека.

Согласно британскому законодательству, родственники погибшего человека могут запретить использование его органов для трансплантации даже в случае, если он ранее это разрешил.

Стоит подчеркнуть, что эксперименты с химерами уже проводятся в США (без пересадки выращенных органов человеку) в научных целях.

Ранее исследовательской группе из Больницы Морристона (Morriston Hospital) под руководством Яйна Уитейкера (Iain Whitaker) с помощью трехмерной печати удалось создать хрящевую ткань, подходящую для пересадки.