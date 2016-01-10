SpaceX намерен посадить ступень Falcon 9 на баржу в океане

Американская компания SpaceX при следующем запуске ракеты Falcon 9 попытается посадить ее первую ступень на баржу в Тихом океане, сообщают РИА Новости.

Пуск ракеты, которая доставит на орбиту спутник NASA, намечен на 17 января, заявил представитель компании Илон Маск.

"Компания уже дважды предпринимала попытки посадить ракету на платформу в океане, однако пока не достигла успеха", - говорится в сообщении.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила 22 декабря 2015 года успешное вертикальное приземление на базе ВВС США на мысе Канаверал в 10 километрах от места старта. Все 11 спутников связи нового поколения OG2 выведены на орбиту в ходе запуска ракеты-носителя. Запуск Falcon 9 стал первым после произошедшего в июне этого года крушения ракеты на старте.

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Частная компания SpaceX по контракту с NASA обязалась осуществить до 2016 года 12 запусков к МКС. Помимо контракта на доставки грузов к МКС, в сентябре 2014 года наряду с Boeing она выиграла контракт стоимостью около 6,8 миллиарда долларов на осуществление пилотируемых полетов к МКС. Она разрабатывает свой пилотируемый корабль на базе грузовой капсулы Dragon и надеется использовать для запуска ракету Falcon.