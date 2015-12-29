В интернет попали первые изображения новых очков Google Glass

Новое поколение гарнитуры получило название Enterprise Edition. Его предполагается использовать для рабочих целей. Распространять очки будут через компании группы Glass for Work, которые занимаются разработкой программного обеспечения для очков.

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Скорее всего, устройства не будут доступны для массового пользования, передает Медуза.

В Google Glass Enterprise Edition добавлен процессор Intel Atom, улучшенная батарея, а также более мощный приемник беспроводной связи. К устройству также прилагается внешняя батарея, которая крепится к очкам на магните.

Новый чип увеличил производительность гаджета; он также должен защищать очки от перегрева.

У Enterprise Edition будет более основательный дизайн, который защитит устройство от воздействия воды, пыли, осколков и других мелких частиц. Кроме того, новое устройство будет складываться.

Первое поколение очков Google Glass поступило в продажу в мае 2014 года. В январе 2015 года Google сообщила о том, что текущая версия очков производиться больше не будет.