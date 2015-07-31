СМИ сообщили о тестировании второго поколения "умных" очков Google

Например, таких как здравоохранение и энергетика, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Wall Street Journal (WSJ), которому эту информацию сообщил источник.

Читайте такжеGoogle остановила производство очков Google Glass

Новый Google Glass похож на электронную часть устройства первого поколения, но поставляется без оправы. Зато имеется специальное крепление, с помощью которого мини-компьютер можно использовать с привычными очками.

Google распространяет Glass второго поколения исключительно среди компаний, и пока новинка тестируется в бизнес-задачах. Потребительская версия может появиться не ранее чем через год. Возможно, релиз вовсе не состоится и гаджет продолжат использовать только в профессиональных целях, уточнил источник WSJ.

В распространении Glass первого поколения Google столкнулась с рядом сложностей. При этом основной проблемой стала даже не высокая стоимость умных очков ($1,5 тыс.), а массовые запреты на их использование в публичных местах. Главным поводом для претензий оказалась возможность вести скрытую фото- и видеосъемку, не привлекая внимания окружающих.

В сравнении с первой версией, "умные" очки второго поколения предположительно построен на более быстром процессоре, обладает аккумулятором большей емкости и работает в самых современных беспроводных сетях.