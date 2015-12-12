На разработку искусственного интеллекта IT-компании выделили $1 миллиард

Среди жертвователей - генеральный директор Tesla Motors и SpaceX Илон Маск, соучредитель Paypal Питер Тил, а также руководство Amazon Web Services и индийского телекоммуникационного гиганта Infosys Tech, передает Би-би-си. При этом руководство самой OpenAI утверждает, что в ближайшие годы потратит на исследования лишь малую толику этой суммы.

Читайте такжеУченые установили, что осьминоги спасаются от депрессии решением головоломокКак сказано на сайте организации, она стремится "поставить искусственный интеллект на службу всему человечеству в целом, без необходимости генерировать прибыль".

"Трудно понять, какую пользу обществу может принести искусственный интеллект уровня человеческого разума, и в равной степени трудно себе представить, насколько он может навредить обществу в случае его неправильного проектирования или использования", - отмечают в OpenAI.

"Искусственный интеллект должен стать естественным развитием человеческого волеизъявления и обязан быть распространён так широко, свободно и безопасно, как это только возможно", - раскрывают авторы свою мысль.

В ноябре о своём желании инвестировать миллиард долларов в искусственный интеллект сообщило руководство японского автоконцерна Toyota.

При этом учёные и техники разных стран, включая Илона Маска, в июле подписали открытое письмо с призывом обуздать гонку вооружений в создании роботов-убийц.

В прошлом году британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что искусственный интеллект может опередить человека в самовоспроизводстве и индуцированной эволюции.

При этом другие эксперты утверждают, что угрозы для человека роботы в ближайшем будущем представлять не будут.