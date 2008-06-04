Пользователей сайта "Одноклассники.ру" завалили вирусным спамом

Пользователи популярной социальной сети "Одноклассники" подверглись атаке хакеров, сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказали два ведущих российских антивирусных разработчика - "Доктор Веб" и "Лаборатория Касперского", зафиксировавшие массовую спам-рассылку писем якобы от имени сайта социальной сети.

Вечером 2 июня на почту пользователей сайта "Одноклассники" стали поступать письма якобы от имени сайта с уведомлением о получении нового сообщения и ссылкой на него. Однако пользователь, прошедший по ссылке, вместо сайта социальной сети сначала попадал на зарегистрированный в Сингапуре домен www.odnoklassniks.info, который заражал компьютер вредоносной троянской программой, а уже затем автоматически перенаправлял ничего не подозревающего пользователя на сайт "Одноклассники".

Однако злоумышленникам удалось лишь частично реализовать свои планы, так как пропускная способность вредоносного сайта не была рассчитана на такое количество пользовательских запросов, и троянская программа просто не смогла загрузиться на большую часть компьютеров.

По словам главного вирусного аналитика "Лаборатории Касперского" Александра Гостева, сервер, с которого загружается троянская программа, уже неоднократно использовался преступниками для проведения похожих спамерских атак. Впервые злоумышленники воспользовались им еще в феврале этого года.

Кроме того, он отметил, что на том же сервере базируется сайт одной из российских киберпреступных группировок, что позволяет с определенной долей уверенности заключить, что именно их сообщество причастно к спам-рассылке от имени социальной сети "Одноклассники".