Googlе хочет запатентовать смарт-браслет для взятия крови без применения иглы

Компания подала заявку на патент, в котором представлено две версии гаджета. В одной из них он похож на смарт-браслет, в другом – на небольшую капсулу, передает "Новое время". Чтобы взять кровь, устройство выпускает струю газа, которая содержит микрочастицы, пробивающие кожу. Проступившая кровь втягивается в трубку. Google поясняет, что таким образом можно брать немного крови, например, для проверки уровня сахара. Так что в перспективе такой девайс мог бы пригодиться людям с диабетом.

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Перспективы данного девайса пока неясны. "Мы владеем патентами на многие идеи, из которых некоторые потом дозревают до реальных товаров и услуг, а некоторые – нет. Источником анонсов наших будущих продуктов не обязательно должны быть патенты", - сообщила компания.

Американская компания не впервые пытается помочь диабетикам. Ранее она объявила о намерении создать "умную" контактную линзу, способную измерять уровень сахара. Если Google в итоге доведет эти проекты до серийного производства, это откроет для нее весьма перспективный рынок. Только в США количество больных диабетом составляет около 29 млн.