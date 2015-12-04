Человеческий мозг не способен забыть первый язык

То, что первый освоенный человеком язык (даже если он говорил на нем совсем недолго) влияет на процесс обработки мозгом звуков, обнаружили и описали ученые из Университета Макгилла и Монреальского неврологического института (Канада). Данное открытие представляется нейропсихологам и неврологам крайне важным, так как показывает, как мозг осваивает язык, а также как он способствует адаптации человека в новой языковой среде, пишет "Вокруг света".

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В исследовании ученых принимали участие дети в возрасте от 10 до 17 лет, все они были поделены на три группы. В первую вошли дети, которые родились и выросли во Франции, в семьях франкоговорящих родителей. Во вторую — те, что родились в Китае, но вместе с родителями переехали во Францию в возрасте до трех лет и к моменту участия в исследовании говорили только по-французски. Представители третьей группы росли в семьях, где пользовались французским и китайским языками, за счет чего дети в равной мере овладели обоими языками.

Всем детям в ходе исследования было предложено среди предъявляемых слов выделить псевдофранцузские. Реакции мозга испытуемых отслеживали с помощью МРТ. Выяснилось, что в ответ на слова у детей, говорящих только по-французски, активировались определенные участки мозга. У детей из двух других групп мозг работал одинаково, активируя эти же участи и дополнительно некоторые другие. То есть реакция мозга детей, которые формально забыли китайский, была такой же, как и у тех, кто говорил на нем хорошо.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что мозг детей, активно собирающий информацию о звуках, из которых состоит родной язык, и усваивающий ее, хранит ее и не стирает в течение последующей жизни человека, даже если он не пользуется впервые усвоенным языком.

Исследователи намерены провести аналогичные эксперименты с участием детей - носителей разных языков мира.

Напомним, ранее международная команда ученых в ходе исследования обнаружила, что люди по-разному воспринимают ситуацию в зависимости от того, на каком языке ее описывают.