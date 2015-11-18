Price.ua объединяет актуальные онлайн-тренды

Price.ua, объединяющий интересы пользователей и магазинов — предоставляя потребителям комфортный и быстрый поиск нужного товара по всему онлайн-рынку Украины, а магазинам — известную эффективную торговую площадку с целевым трафиком и практичным, гибким набором маркетинг-инструментов по продвижению своих предложений, не может не отслеживать изменения и не адаптироваться под акценты рынка.

Категории товаров электронной торговли на нашем рынке особенно видоизменяются: они пополняются, возникает масса не хай-тек категорий, — другим словами, украинцы стали покупать через интернет если не все, то уже почти все. Это обусловлено проникновением интернета в регионы, лояльностью пользователей к интернет-магазинам, уровнем безопасности онлайн-транзакций, ростом доверия к оплате кредитными картами, распространением сетей служб доставки.

Поэтому на Price.ua среди традиционных hi-tech категорий также присутствуют разделы-тренды: одежда и обувь, туры и акции. Раздел Акции — запущен для удобства пользователей для быстрого охвата всех предложений онлайн-рынка с акциями, скидками. Раздел имеет сортировку по магазинам и категориям, плюс пользователю предоставляется информация о времени окончания акции и все ключевые детали предложения со скидкой. Благодаря прайс-агрегатору пропустить распродажу или акцию почти невозможно: ведь сайт работает с главным фактором — максимальный охват рынка и информирование о снижениях цен и акциях.

Поиск лучших предложений по отдыху — также популярное направление среди пользователей. Почему бы не использовать практичный инструмент сортировки предложений на агрегаторе? Изучив отзывы и спрос своих партнеров, Price.ua выделил раздел-категорию, где размещены предложения от турагенств. Механизм поиска интересующего тура намного удобнее, чем свободный поиск по нескольким сайтам: можно сразу охватить все предложения от нескольких агентств и сравнить их цены и предложения, чтобы выбрать оптимальное.

Одежда и обувь — один из крупных разделов не хай-тек категорий, где активно осуществляется поиск товаров на price.ua.

В разделе есть подробное разделение на подкатегории товаров, которые помогают пользователю сразу попасть на нужный товар. Это не просто разделение на мужскую или женскую одежду — здесь предлагается детализация по видам одежды, что также существенно ускоряет и суживает поиск.

В частности, такая категория, как одежда для активного отдыха, туризма или спорта, хобби представлена на сайте. Маркетологи отмечают, что в 2016 году именно эта категория — Activewear (одежда для активного отдыха) — одежда для туризма (термобелье, компрессионное белье), горнолыжная экипировка, одежда для сноубординга, фитнес-одежда , — будет весьма востребована. Этот тренд вовлекает новых потребителей — не узко профильных спортсменов, а обычных покупателей, для которых активный отдых стал мейнстримом, наряду с востребованностью таких гаджетов, как лайфстайл-трекеры, фитнес-трекеры и специализированной одежды под всякие виды активностей (так называемая одежда стиля «Аthleisure»/Атлежа), которую используют как повседневную.

Price.ua — портал, который не может быть статичен: его база данных растет ежемесячно, пополняясь новыми предложениями, поэтому его функционал сортировки и поиска весьма непрост, однако пользователи должны видеть максимально удобный и простой интерфейс взаимодействия с сайтом. Поэтому главной задачей команды агрегатора является оперативное видоизменение дизайна сайта — оптимизируя его в ключе простой интуитивной наглядности при сохранении удобного функционала. На данный момент пользователи могут заметить, что главная страница и страница категории использует новое дизайн-решение. Подача информации сайта сравнения цен и ее систематизация упростились и стали прозрачнее, нагляднее. Дизайнеры потрудились над выбором шрифта и компоновки блоков товаров, объединенных по определенным параметрам, которые просматривать можно скроллингом по горизонтали.

Был выбран универсальный стиль дизайн-подачи сайта, без перегруженности и нагромождения деталей.

В канун начала предпраздничного сезона продаж, Price.ua открыл удобный, практичный раздел «Подарки», который также будет отличать яркий и понятный дизайн и впечатляющая детализация фильтров по выбору товара. Алгоритм выбора настолько продуман, что больше не возникнет ступора в вопросах что и кому дарить. Прайс сам все за вас сделает — просто следуйте алгоритму.