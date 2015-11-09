Объявлены лауреаты крупнейшей научной премии Breakthrough Prize

Премия вручается в номинациях «Биологические науки» (Life Science) — пять наград по $3 млн каждая, «Фундаментальная физика» и «Математика». С именами тех, кто стал лауреатом премии, можно ознакомиться на ее официальном сайте, пишет Gazeta.ru.

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Лауреатами этого года в области наук о жизни — биологии и медицины — стали Карл Дейссерот и Эдвард Бойден за их вклад в развитие оптогенетики — методики исследования работы нервных клеток, которая заключается во внедрении в их мембрану специальных каналов (опсинов), реагирующих на возбуждение светом.

Эта методика позволяет проводить фундаментальные исследования работы механизмов мозга. Кроме того, награду получили Джон Харди, занимающийся изучением нейродегенеративных болезней и обнаруживший ген, мутации которого вызывают болезнь Альцгеймера, Хелен Гоббс, исследующая воздействие холестерина на организм и разработавшая препараты, которые снижают уровень холестерина в организме человека и тем самым препятствуют развитию сердечного приступа, а также Сванте Паабо, генетик, расшифровавший геном неандертальца.

Премия в области фундаментальной физики будет вручена пяти исследовательским группам, занимавшимся изучением нейтринных осцилляций, а в общей сложности ее получат 1300 человек. Лауреатом «Премии за прорыв» в области математики стал Иан Агол, изучающий множества.