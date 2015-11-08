BBC: Суд не поддержал работников Apple, которые протестовали против проверки сумок

Технологическая компания Apple выиграла коллективный иск, который подали против нее сотрудники. Последние протестовали против проверки их сумок перед выходом с работы, чтобы предотвратить кражи, пишет BBC Украина.

Истцы называли эту практику унизительной и заявили, что им должны предоставить компенсацию за время, потраченное на обыски. Иск подали около 12 тысяч бывших и действующих работников компании.

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Суд постановил, что работники могли выбирать - приходить на работу с сумкой или без, и это делает их претензии необоснованными.

По мнению судьи, компания могла просто запретили приносить сумки, но взамен предоставила работникам такую возможность при условии проверки.

В Apple пока не прокомментировали решение суда.