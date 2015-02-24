Apple представит смайлы разных цветов кожи

Политкорректные смайлики будут доступны на платформе iOS 8.3, которая пока проходит тестирование, передает Би-би-си.

Читайте такжеApple показала, как на iPad можно снимать фильмы

Всего для пиктограмм, которые изображают человеческие лица, предложено 5 возможных оттенков кожи.

В ноябре 2014 года Google и Apple сообщили о намерении "победить расизм" на уровне "смайликов". Соответствующие изменения были предусмотрены во всемирном стандарте Unicode, который унифицирует кодирование любых символов.