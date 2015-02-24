Apple представит смайлы разных цветов кожи
08:40, 24 февраля 2015Наука и IT
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Apple разработала для пользователей iPhone новые версии смайлов Emoji: теперь в наборе значков, отражающих эмоции, появились смайлики с разным цветом кожи и волос.
REUTERS
Политкорректные смайлики будут доступны на платформе iOS 8.3, которая пока проходит тестирование, передает Би-би-си.
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Всего для пиктограмм, которые изображают человеческие лица, предложено 5 возможных оттенков кожи.
В ноябре 2014 года Google и Apple сообщили о намерении "победить расизм" на уровне "смайликов". Соответствующие изменения были предусмотрены во всемирном стандарте Unicode, который унифицирует кодирование любых символов.
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