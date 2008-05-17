Черновецкий опробовал валидатор (фоторепортаж)

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ открыл новую центральную диспетчерскую станцию (ЦДС) автоматизированной системы диспетчерского управления общественным транспортом (АСДУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ЦДС разместилась в помещении КП «Киевпасстранс» (Набережное шоссе, 2).

Она оборудована рабочими местами для 20 диспетчеров, которые с помощью современного автоматизированного оборудования будут контролировать работу наземного коммунального транспорта. По информации КГГА, эти диспетчеры охватят до 1,5 тыс. единиц подвижного состава, что фактически составляет весь выпуск наземного коммунального транспорта города. В 2007 году для работы в системе было оборудовано 500 автобусов. В этом году будет оборудовано 500 троллейбусов.

Система диспетчерского управления позволяет с помощью спутниковой связи ежеминутно в реальном времени определять местонахождение транспортных средств на маршруте и информировать пассажиров о прибытии автобуса или троллейбуса с помощью информационных табло на остановках.

Кроме того, сегодня была презентована социально-транспортная карточка киевлянина, которая является универсальной для оплаты проезда на всех видах коммунального транспорта, в частности, и на метрополитене. Внедрить эту карточку запланировано до конца 2009 г.

Во время презентации сообщили, что транспортная карточка позволит оплачивать проезд, избегая человеческого фактора, через специальные устройства для оплаты проезда – валидаторы. Рассчитано, что за счет быстрой оплаты проезда уменьшится время посадки в автобус (трамвай, троллейбус).

Как отмечают в КГГА, путем использования такой карточки будут оплачиваться разнообразные транспортные услуги, которые сейчас оплачиваются с помощью 35 видов проездных билетов. Кроме того, социально-транспортную карточку можно будет использовать и для оплаты услуг парковки, расчета в магазинах, начисления пенсий и зарплат и т.п.

Справка УНИАН. Летом 2006 г. киевская власть заявила, что планирует ввести единый платежный документ для жителей столицы – пластиковую карточку, с помощью которой киевляне смогут не только получать зарплату, пенсию, стипендию или рассчитываться за покупки, но и ездить в городском пассажирском транспорте.

Введение такой карточки предусматривалось в рамках программы внедрения новой системы управления дорожным движением и коммунальным транспортом столицы.

В бюджете Киева на 2008 год планировалось предусмотреть около 30 млн. грн. на реализацию проекта социальной карточки киевлянина.

Вводить ее предусматривалось поэтапно. Полную реализацию проекта планировалось завершить в 2010-2011 годах.

Транспортный вариант этой социальной карточки был протестирован в прошлом году.

Фото УНИАН