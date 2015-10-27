Пользователи всего мира жалуются на проблемы в работе соцсети "Одноклассники"

Об этом юзеры сообщили на сайте "Каждый сбой".

В частности, пользователи соцсети из Украины, РФ, Беларуси, Эстонии, Армении и Турции пожаловались, что не могут открыть страницу "Одноклассников".

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Стоит отметить, что на данный момент сайт открывается, но лента новостей остается недоступной.

Ранее, в начале августа, пользователи одной из крупнейших социальных сетей "ВКонтакте" сообщали о проблемах с доступом на сайт. Тогда сбои в работе были вызваны техническими неисправностями в дата-центрах.