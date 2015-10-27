Пользователи всего мира жалуются на проблемы в работе соцсети "Одноклассники"
16:02, 27 октября 2015Наука и IT
2840 0
Сегодня пользователи ряда стран сообщили о проблемах в работе социальной сети "Одноклассники".
"Одноклассники" дали сбой / ok.ru
Об этом юзеры сообщили на сайте "Каждый сбой".
В частности, пользователи соцсети из Украины, РФ, Беларуси, Эстонии, Армении и Турции пожаловались, что не могут открыть страницу "Одноклассников".
Читайте такжеВ соцсети "ВКонтакте" назвали причину сбоя в работе
Стоит отметить, что на данный момент сайт открывается, но лента новостей остается недоступной.
Ранее, в начале августа, пользователи одной из крупнейших социальных сетей "ВКонтакте" сообщали о проблемах с доступом на сайт. Тогда сбои в работе были вызваны техническими неисправностями в дата-центрах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter