Соцсеть "ВКонтакте" недоступна для пользователей
17:32, 04 августа 2015Наука и IT
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Пользователи одной из крупнейших социальных сетей "ВКонтакте" сообщают о проблемах с доступом на сайт.
"Вконтакте" недоступна для пользователей / techno.bigmir.net
Соцсеть недоступна для пользователей в разных странах мира примерно с 17:00 по московскому времени, передает Би-би-си.
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Мобильное приложение "ВКонтакте" также не обновляется.
Последний раз сбой в работе "ВКонтакте" произошел 31 июля.
Тогда сообщалось, что причиной неполадок стал коммутатор.
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