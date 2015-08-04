Соцсеть "ВКонтакте" недоступна для пользователей

Соцсеть недоступна для пользователей в разных странах мира примерно с 17:00 по московскому времени, передает Би-би-си.

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Мобильное приложение "ВКонтакте" также не обновляется.

Последний раз сбой в работе "ВКонтакте" произошел 31 июля.

Тогда сообщалось, что причиной неполадок стал коммутатор.