Ученые допустили регенерацию зубов у взрослых людей

Американские биологи в ходе исследования изучали, как зубы и вкусовые рецепторы вырастают в эмбрионах рыб из одних и тех же эпителиальных тканей. У рыб, в отличие от людей, отсутствует язык, и вкусовые сосочки перемежаются с зубами, передает Lenta.ru.

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Различные виды цихлид, живущие в озере Малави, приспособились к несовместимым условиям среды. Одни рыбы питаются планктоном, заглатывая его целиком - зубы им почти не нужны. Другие отщипывают водоросли с камней: для этого нужны и зубы, и многочисленные вкусовые рецепторы (чтобы отличать полезные водоросли от вредных).

Ученые скрестили цихлид двух родственных видов и уже на втором поколении гибридов определили генетические различия, отвечающие за плотность и концентрацию обоих элементов. Кроме того, они нашли несколько общих генов, связанных с развитием зубов и вкусовых рецепторов у мышей.

Погружая эмбрионы рыб в химические растворы, биологи научились манипулировать развитием тканей, ускоряя развитие зубов или рецепторов. Эти сдвиги произошли уже на пятый-шестой день жизни плода (когда челюсти только начинают формироваться).

Несмотря на кардинальные различия в анатомии, два типа объектов возникают в одной и той же эпителиальной ткани формирующихся челюстей. Правильные химические сигналы могут заставить зубы регенерироваться из этой ткани и у людей, считают ученые.

"Мы и не думали найти такую гибкость в развитии столь различных структур. В конечном счете это означает, что эпителий во рту человека может быть не менее гибким и податливым. Мы попытаемся заставить его вырабатывать как зубы, так и вкусовые рецепторы. В этом направлении движутся наши исследования", - заявил соавтор исследования Тодд Стрилмэн.

Однако ученый предупреждает, что вырастить новые зубы будет недостаточно - не менее важно понять, как в этих органах формируются нервы и кровеносные сосуды, без которых они не могут функционировать.