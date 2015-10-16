Солдаты НАТО смогут "видеть" сквозь стены бронемашины

При разработке данной системы BAE Systems использовала технологии шлема пилотов истребителей Eurofighter Typhoon, передает Defense News.

Сообщается, что система BattleView 360 состоит из монокля и сенсорного дисплея. На монокль подается изображение – визуальное и инфракрасное – с камер, которые установлены на борту бронемашины. Командиры подразделений могут просматривать информацию с камер каждого солдата, пишет ZN.UA.

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В частности, BattleView 360 может строить двумерную и трехмерную цифровую карту местности, по которой едет бронемашина. Также солдаты, которые находятся вне бронемашины, могут передавать данные со своих камер системе BattleView 360.

Отмечается, что данная система может быть установлена на несколько типов уже существующей военной техники.