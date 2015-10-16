"МТС Украина" официально становится Vodafone

Один из крупнейших украинских мобильных операторов "МТС Украина" подписал договор о стратегическом партнерстве с британской компанией Vodafone, подразумевающий использование украинским оператором бренда Vodafone.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил генеральный директор "МТС Украина" Олег Проживальский.

"Вчера мы подписали договор о стратегическом партнерстве и использовании бренда Vodafone" - сказал он.

По его словам, расширенное партнерство с Vodafone позволит улучшить тарифы в роуминге в тех странах, где присутствует британская компания.

"Когда вы поедете в одну из 14 стран, где присутствует Vodafone, вы получите там лучшие тарифы на роуминг. Международные звонки в 60 стран мира, где Vodafone имеет партнерство, будут дешевле", - отметил Проживальский.

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Он также сообщил, что с 16 октября "МТС Украина" прекращает продвижение своего бренда, а все последующие запуски сети третьего поколения связи 3G будут осуществляться под брендом Vodafone. Так, постепенно все собственные магазины украинского оператора будут переведены на новый бренд. В частности, сегодня компания закроет главный брендовый магазин на Крещатике в Киеве, а примерно через месяц он откроется под логотипом Vodafone.

Кроме того, постепенно будет осуществляться переход на новые внутренние тарифы, во время которого в первое время будут параллельно действовать и старые расценки "МТС Украина", и новые Vodafone.

По словам директора по развитию партнерских рынков Vodafone Стефано Гастаута, сотрудничество двух операторов также подразумевает, что в наблюдательном совете "МТС Украина" появится представитель Vodafone. Кроме того, специалисты британского оператора займут ключевые позиции в "МТС Украина". Гастаут также сообщил, что сотрудничество подразумевает лишь использование бренда и новых услуг, а компания Vodafone не приобретала долю в украинском операторе "МТС Украина". В то же время он отказался комментировать финансовые вопросы и другие подробности сделки.

Как отмечается в пресс-релизе операторов, запуск услуг 3G под брендом Vodafone в Украине будет завершен уже в ближайшее время в течение нескольких месяцев.

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Справка УНИАН. "МТС Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.

100% акций "МТС Украина" принадлежат компании Prelludium B.V. (Нидерланды). Оператор входит в международную телекоммуникационную группу МТС.

Vodafone — британская компания, один из наибольших телекоммуникационных операторов в мире. Компания работает в 26 странах и имеет партнерские соглашения с операторами ещё в 55 странах мира. По состоянию на 30 июня 2015 года Vodafone предоставляет услуги почти 450 млн абонентам мобильной связи и 12 млн пользователей фиксированного интернета.