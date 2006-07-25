Honda начнет производство самолетов

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. планирует начать производство самолетов. Как сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники в компании, прием заказов начнется уже в конце 2006 г. Ранее некоторые американские СМИ опубликовали информацию о том, что Honda собирается дебютировать на рынке небольших бизнес-самолетов.

Представители компании пока не дают официальных комментариев по поводу этих сообщений.

Напомним, что к разработке компактных бизнес-самолетов Honda приступила еще в 1986г., используя двигатели, предоставленные другими производителями. В декабре 2003г. Honda Motor Co. успешно завершила испытания HondaJet - нового экспериментального самолета бизнес-класса. HondaJet, оборудованный турбовентиляторными двигателями Honda HF118, представляет собой первый разработанный Honda самолет вместимостью 4-8 человек, на который устанавливаются созданные компанией двигатели.

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