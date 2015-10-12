Apple заблокировала новостное приложение для американцев в Китае

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает Lenta.ru. При попытке обновить сервис американские пользователи, для которых приложение было запущено в июне, увидели надпись: «News не поддерживается в вашем регионе».

По информации других источников, сервис не был заблокирован, так как он изначально не работал в Китае.

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News представляет собой персонифицированный онлайн-журнал с новостями и статьями из выбранных пользователем СМИ. Apple запустило приложение в США в июне этого года. При этом оно доступно для американцев, если они находятся за границей. В настоящий момент приложение также работает в бета-версии для британских и австралийских пользователей.

Китай является вторым рынком для Apple (после США), объем продаж корпорации в этом регионе в III квартале составил $13 млрд. Власти страны настаивают на том, что компании должны самостоятельно фильтровать контент, направленный жителям Китая, согласно местным законам. Поэтому, как предполагает газета, Apple придется разработать собственную систему цензуры - многие китайские компании используют как программное обеспечение, так и модераторов для контроля за новостным потоком в приложении.