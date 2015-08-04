Apple может стать виртуальным мобильным оператором связи в США и Европе

Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на свои источники.

По данным источников, вместо ежемесячной оплаты связи клиенты Apple смогут платить непосредственно за передачу данных, звонки и текстовые сообщения. При этом они отметили, что гарантий запуска службы MVNO нет, а если это и произойдет, то не в ближайшее время.

Источники в телекоммуникационных кругах сообщили изданию, что Apple ищет долгосрочные контракты по MVNO и запуск службы может состояться по меньшей мере через 5 лет.

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Ранее американская компания Google сообщила о запуске новой услуги под названием Project Fi. Она предполагает оказание услуг голосовой связи, sms и мобильного интернета на LTE-сетях операторов Sprint и T-Mobile. Переключение между сетями будет производиться автоматически в зависимости от уровня сигнала. Сервис также будет автоматически подключать телефон к открытым точкам Wi-Fi. Первоначально услуга связи будет доступна лишь обладателям смартфонов Nexus 6, отмечает портал «Прайм».