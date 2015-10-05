Тройку самых дорогих брендов в мире вновь возглавила Apple

Компания Apple вновь названа наиболее дорогим брендом в мире, чему поспособствовал вывод на рынок ее смарт-часов, а также смартфона iPhone 6S.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, список 100 крупнейших брендов ежегодно составляется консалтинговой фирмой Interbrand.

Вторую строчку в списке занимает интернет-гигант Google, сразу за ним идет Coca-Cola.

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Капитализация Apple оценивается приблизительно в 170,3 млрд долларов. Рост за год составил 43%.

До 2013 года звание самого дорогого бренда в мире удерживала Coca-Cola, после чего уступила это место Apple.

В этом году в списке доминируют компании, работающие на цифровом рынке: в сотню самых дорогих вышли 13 IT-брендов, включая Facebook, чья стоимость за год выросла на 54%, а также Microsoft и Samsung.