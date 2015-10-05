Нобелевскую премию по медицине получили трое ученых

Как сообщает BBC Украина, Кэмпбелл и Омура получили награду за открытие нового лечения инфекций, вызываемых паразитами аскаридами. Ту была отмечена за открытие новых путей лечения малярии.

Нобелевский комитет заявил, что работа этих ученых изменила жизни сотен миллионов людей, пострадавших от этих заболеваний.

В прошлом году Нобелевскую премию в этой области получили трое ученых, открывших "навигационную систему" мозга - Джон О'Киф, Эдвард Мосер и Мейбрит Мосер.

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В прошлом году премия по физиологии и медицине была присуждена супругам Майбрит и Эдварду Мозер, а также Джону О`Кифу за открытие системы клеток в мозге, которая определяет положение в пространстве.

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В этом году на получение Нобелевской премии по медицине были номинированы 327 человек, 57 из которых - в первый раз, сообщается в официальном твиттере Нобелевской премии.

Во вторник будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике.