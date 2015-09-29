Ученые проследили связь между успешностью человека и активностью нейронов его мозга

Результаты исследования были опубликованы ими в журнале Nature Neuroscience. Краткое изложение приводит портал Nature, передает Lenta.ru.

Исследователи использовали метод диффузной магнитно-резонансной томографии, чтобы получить сканы мозга около 460 добровольцев в возрасте от 22 до 35 лет.

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Дополнительно в распоряжении ученых имелось досье на каждого испытуемого, в котором содержались сведения о примерно 280 характеристиках — от возраста, социоэкономического статуса и личных качеств до результатов, полученных в ходе различных тестов на оценку интеллекта.

Проанализировав полученные сведения, авторы установили, что определенный узор нейронных связей повторяется у людей с так называемыми позитивными характеристиками — от хорошей памяти и богатого словарного запаса до высокой удовлетворенности жизнью. Сами нейронные связи у них более обширны, чем у людей с «отрицательными» качествами — от пристрастия к курению до вспыльчивости.

Ученые отметили, что на основании полученных данных невозможно установить, как различные качества связаны друг с другом. Кроме того, им еще предстоит выяснить, являются ли ослабленные нейронные связи причиной или следствием наличия отрицательных качеств.

Исследование является частью проекта «Коннектом человека», в котором помимо Оксфордского университета принимают участие университеты Вашингтона и Миннесоты. Коннектомом называют совокупность всех связей между нейронами, число которых в мозге человека оценивается в квадриллион. Проект был запущен в 2010 году, его бюджет составил 40 миллионов долларов.