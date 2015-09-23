Триллион кадров в секунду: ученые сняли на видео скорость света

18:58, 23 сентября 2015
Наука и IT
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В Массачусетском технологическом институте была создана камера, которая может снимать один триллион кадров в секунду, что почти в 42 миллиона раз быстрее, чем обычная кинокамера, скорость которой — 24 кадра в секунду.

На видео показана экспериментальная съемка движения фотонов в воде со скоростью 966 миллионов км/ч.

В реальном времени это длилось наносекунду. Для сравнения: наносекунда соотносится к секунде также, как секунда — к 31,7 годам, сообщает nat-geo.ru.

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Человеческий глаз не может заметить движения объекта с такой скоростью, поэтому камера замедлила съемку до 20 секунд. «Если бы таким же способом был снят полет пули, то полученное в результате видео длилось бы три года», — объясняет Джон Маркофф (John Markoff) из New York Times.

В 2014 году ученые из Токийского университета и Университета Кейо создали камеру, которая работает со скоростью 4,4 триллиона кадров в секунду.

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