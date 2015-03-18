Япония построит телескоп для изучения черных дыр и космических лучей

В сентябре этого года Япония приступит к строительству телескопа с диаметром линзы в 23 метра для изучения таких явлений, как черные дыры и космические лучи. Телескоп будет размещен на испанских Канарских островах, передает ТАСС.

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Во главе проекта стоят специалисты из Токийского университета, при котором работает исследовательский центр по изучению космических лучей. Зеркало для телескопа будет смонтировано из почти 200 отдельных сегментов. В общей сложности предполагается строительство семи таких телескопов по всему миру, которые будут соединены в единую систему. В Токийском университете отметили, что создание такой конструкции позволит более детально изучить феномен космических лучей, и это приблизит ученых к раскрытию загадок черных дыр. "С помощью этих телескопов мы хотим попытаться приподнять завесу тайн вселенной", - отметили в исследовательском центре столичного вуза.

В прошлом году Япония и США также начали сооружение самого большого в мире телескопа. Строительство ведется на высоте 4 тыс метров над уровнем моря на вершине гавайского вулкана Мауна-Кеа. Гигантское зеркало телескопа смонтируют из почти 500 сегментов, а его диаметр превысит 30 метров. Как ожидается, работы завершатся к 2021 году.