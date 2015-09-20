Китай успешно запустил в космос ракету "Великий Поход"

Китай произвел с космодрома Тайюань успешный запуск в космос ракеты-носителя "Великий Поход" шестого поколения, сообщает Газета.ru со ссылкой на Синьхуа.

"Ракета доставит на орбиту 20 микроспутников, которые будут использоваться для космических испытаний. Long March-6 работает на состоящем из керосина и жидкого кислорода топливе. Отмечается, что это первая китайская ракета, которая не использует токсичное топливо", - говорится в сообщении.

Предполагается, что новый носитель будет использоваться для запуска в космос малых спутников.

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Неделю назад Китай произвел запуск экспериментального спутника с ракетой-носителем "Великий поход-3B".