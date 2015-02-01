Япония запустила ракету с новым разведспутником
08:54, 01 февраля 2015Мир
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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило ракету с новым разведывательным спутником радарного наблюдения.
Запуск спутника завершился успешно \ REID WISEMAN—NASA
Как сообщают японские СМИ, запуск с космодрома "Танэгасима" прошел успешно, спутник отделился от ракеты носителя H-2A, передает Би-би-си.
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Это уже пятый японский спутник-шпион на земной орбите. В марте этого года JAXA планирует запуск еще одного разведывательного спутника.
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