"Siri, отмотай на 15 секунд назад!": Представлено Apple TV нового поколения

Корпорация Apple представила телевизионную приставку Apple TV следующего поколения, передает Русская служба Би-би-си.

"Мы считаем, что будущее телевидения в приложениях", - заявил во время презентации глава компании Тим Кук.

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В новую Apple TV будет интегрирован голосовой помощник Siri, установленный сейчас на смартфоны компании.

Новый пульт от приставки будет иметь тачпад, реагирующий на скорость движения пальца.

Во время просмотра фильма можно спросить у Siri, что только что произнес герой, и голосовой помощник отмотает видео назад. Также можно попросить найти фильмы с участием определенного актера, и голосовой помощник предложит варианты для просмотра.

Во время просмотра можно с помощью голосовой команды выяснить, например, температуру воздуха за окном, тогда Siri поставит фильм на паузу и покажет результат запроса.

У Apple TV - новая операционная система, tvOS, являющаяся модифицированной версией iOS, и собственный магазин приложений, в том числе игр.

Таким образом, Apple TV приобретает черты игровой приставки.

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Продажи Apple TV стартуют в октябре. Цена на модель с 32 гигабайтами памяти составил 149 долларов. С 64 Гб - 199 долларов.

Ранее в ходе конференции компания представила новый планшет - iPad Pro с диагональю 12,9 дюйма. Стоимость нового устройства будет начинаться от 799 долларов за объем памяти 32 гигабайта.

Также компания представила стилус, названный Apple Pencil, который будет работать с планшетом.