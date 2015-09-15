В конце сентября впервые за 30 лет жители Земли будут наблюдать редкое лунное затмение (видео)

Это случается раз в 30 лет, передает ТСН со ссылкой на NASA.

При этом отмечается, что за этим необычным явлением смогут наблюдать жители обоих полушарий.

"Поскольку орбита Луны не представляет собой идеальный круг, иногда она, двигаясь по ней, оказывается ближе к Земле. Когда Луна находится дальше всего, это называется апогей, а когда ближе - перигей. 28 сентября мы увидим полный месяц перигей - ближайший полный месяц", - пояснил заместитель научного руководителя проекта Lunar Reconnaissance Orbiter NASA Ноа Петро.

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В перигее Луна удаляется на 31 тыс. миль дальше от Земли, чем в апогее, что эквивалентно одному кругу оборота вокруг Земли. Такая близость делает ее на 14% больше и на 30% ярче, в отличие от апогея. Именно поэтому это и называют "суперлуние".