На выходных жители Земли смогут увидеть первое за год суперлуние

29 августа спутник Земли будет больше и ярче, чем обычно. Этот феномен принято называть суперлунием, хотя в науке такого термина не существует, пишет "Моя планета". Согласно советам экспертов, лучше всего смотреть на суперлуну на фоне живописного пейзажа.

Читайте такжеNASA опубликовало фотографию МКС на фоне полной Луны

"Для наблюдения зрелища астрономы рекомендуют выбрать площадку, откуда хорошо видна восточная часть неба, однако где есть и дома, и деревья - на пустынном горизонте лунная иллюзия не сработает", - объясняет сотрудник Московского планетария Ярослав Турилов.

Суперлуние происходит в период перигея, когда Луна подходит на своей орбите к ближайшей к Земле точке. "Не стоит ожидать, что Луна примет на небосводе действительно огромные размеры. Видимый диск спутника нашей планеты зрительно увеличится приблизительно на 10%", - говорит Ярослав Турилов.

Так называемая лунная иллюзия – это оптический эффект, возникающий, когда Луна опускается низко над горизонтом, из-за чего выглядит в несколько раз больше, чем когда она висит высоко в небе.

Следующее суперлуние произойдет 28 сентября и совпадет с полным лунным затмением.