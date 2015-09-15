Британские ученые предложили новый способ борьбы с ожирением

Отказ от больших порций позволит снизить количество потребляемых калорий на 16% в Великобритании и на 29% в США (среди взрослых). К такому выводу пришли британские ученые, передает Lenta.ru.

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Ученые обобщили данные по 61 исследованию, в которых участвовало 6711 добровольцев. Выяснилось, что люди всегда едят и пьют больше, когда им предлагают крупные порции и сервируют еду и напитки в большой посуде. Более того, существенное сокращение доступа к посуде большого размера позволило бы сократить суточное потребление калорий на 12-16% в Великобритании (примерно на 279 килокалорий) и на 22-29% в США (526 килокалорий). Этот эффект не зависит от пола, индекса массы тела, степени голода и уровня самоконтроля, утверждают ученые.

"Обычно в переедании и ожирении обвиняют личные качества человека, однако наши находки указывают на важную роль среды. Сокращение объема порций, снижение привлекательности пищи и ее доступности в магазинах помогут многим снизить риск переедания", - отмечает соавтор исследования Гарет Холландс.

Исследователи предлагают ряд конкретных мер: ввести лимит на объемы подаваемых в кафе и ресторанах блюд и напитков, богатых калориями (жирная пища, сладкое, энергетические напитки), отодвигать крупные порции подальше от взоров потенциальных клиентов, визуально выделять небольшие порции яркой упаковкой и другими средствами, а также отказаться от политики относительной дешевизны крупных порций.