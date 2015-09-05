Астронавт опубликовал видео перестыковки "Союза" к МКС

Запись появилась на канале Келли в YouTube. Корабль с марта 2015 года был пристыкован к модулю "Поиск", его передвинули к модулю "Звезда", чтобы освободить место для "Союза ТМА-18М", который прибыл к МКС 4 сентября 2015 года и доставил на орбиту россиянина Сергея Волкова, космонавта из Казахстана Айдана Аимбетова и датского астронавта Андреаса Могенсена.

Читайте такжеКосмический корабль "Союз" с астронавтами на борту успешно стартовал на МКС (фото)В операции, помимо Келли, участвовали российские космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко. В комментарии к видео американский астронавт отметил, что перестыковка заняла 20 минут, и напомнил, что он вернется на Землю вместе с Корниенко в марте 2016 года на "Союзе ТМА-18М". Падалка покинет станцию раньше: его возвращение запланировано на 12 сентября.

Сейчас на борту МКС находятся 9 человек - впервые за почти 2 года экипаж настолько велик. Кроме уже перечисленных участников, на станции находятся японский астронавт Кимия Юи и американский астронавт Челл Линдгрен.