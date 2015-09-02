Новый аппарат для трансплантации позволяет органам функционировать вне тела человека

Ученые разработали новый аппарат для трансплантации, который позволяет сердцу биться вне тела человека.

Данный метод позволит спасти миллионы жизней, поскольку с его помощью органы остаются живыми гораздо более долгое время. Сообщение об этом распространило издание Huffington Post, передает ZN.ua. Разработанный учеными аппарат получил название "Система защиты органов" и позволяет легким дышать, а почкам – производить мочу, находясь внутри специального контейнера. Компания TransMedics, которая разработала аппарат, утверждает, что "Система защиты органов" является единственным способом избежать ограничений, вызванных холодным методом сохранения органов для трансплантации.

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